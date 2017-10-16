Борини: поражение от «Интера» очень болезненное

Нападающий «Милана» Фабио Борини прокомментировал поражение от «Интера» (2:3) в матче 8-го тура чемпионата Италии. Решающий гол россонери пропустили с пенальти на 90-й минуте.
«Это очень болезненный результат. Мы провели замечательный матч, но судьба встречи решилась в нескольких неудачных эпизодах. Сейчас мы должны смотреть вперёд — это всё, что нам остаётся.
В Италии первые таймы зачастую проходят более осторожно. Во второй половине мы активизировались, включили агрессию, прессинг и создали «Интеру» проблемы", — сказал Борини в эфире Milan TV.
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