Гивен: Манчини — тот, на кого мне было плевать в «Ман Сити», и это было взаимно

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Шей Гивен в своей автобиографии рассказал, почему не смог поладить с экс-наставником «горожан» Роберто Манчини, который сейчас возглавляет «Зенит». Итальянский специалист возглавлял «Сити» с 2009 по 2013 год, а ирландский голкипер защищал цвета клуба с 2009 по 2011 год.
«Мы слышали, что когда его уволили из „Интера“ в 2008 году, команда праздновала всю ночь. Когда я покидал „Манчестер Сити“ в 2011 году, я был готов сам организовать вечеринку. Манчини видел мир по-другому, не так как я и все остальные. Когда я говорю „все остальные“, я имею в виду именно „всех остальных“. Это игроки, персонал, физиотерапевты, сотрудники пресс-службы, сотрудники буфета, парковщики.
После травмы плеча я долго лечился, а когда восстановился, то в команду из аренды вернулся Джо Харт, и было ясно, что именно он является №1 для Манчини. Внезапно я оказался в „отстойном списке“ Манчини и не cмог ничего с этим поделать. Мне нравились остальные сотрудники „Сити“ и мои партнёры по команде. А Манчини был тем, на кого мне было плевать, и это чувство было взаимным», — приводит выдержки из автобиографии Гивена Goal.