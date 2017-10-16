Моуринью: возможно, когда-нибудь скажу, почему не возглавил «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что в 2008 году у него была возможность возглавить «Барселону». Однако португальский специалист предпочёл пойти другим путём, а во главе сине-гранатовых стал работать Хосеп Гвардиола, являющийся ныне наставником «Манчестер Сити».
«Это те случаи из моей карьеры, которые я предпочитаю держать при себе. Возможно, когда-нибудь скажу, почему не возглавил «Барселону». Это случится, когда я буду очень старым. Может быть», — приводит слова Моуринью TF1.
Моуринью работал в «Барселоне» в качестве переводчика, когда каталонскую команду возглавлял Бобби Робсон. Затем он стал ассистентом Луи ван Гала в испанском гранде, когда голландский специалист сменил Робсона.
Напомним, что 54-летний Моуринью до прихода в «МЮ» работал в «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».