«Реал» нацелился на Алабу

Главный тренер мадридского «Реала» заинтересован в услугах защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы, передаёт Sky Sports.
Согласно информации источника, «Королевский клуб» в зимнее трансферное окно планирует сделать предложение немецкому гранду. «Реал» проявлял интерес к австрийскому футболисту и прошлым летом, однако «Бавария» не стала вести переговоры на этот счёт. Тем не менее Зидан не теряет надежды на то, чтобы купить трансферный лист Алабы. В списке французского специалиста Алаба значится как одно из приоритетных приобретений «Реала».
Действующее соглашение Алабы с «Баварией» в силе до лета 2021 года.
На критику Хаманна Алаба отреагировал иконкой, символизирующей зануду