Лукаку: постоянно слышу в свой адрес: «Ром не сделал то, Ром не сделал это»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку ответил критикам, которые после матча 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0) обвинили его в том, что он мало забивает в ворота сильных соперников. 24-летний бельгиец провёл 58 матчей против «Ливерпуля», «Арсенала», «Тоттенхэм Хотспур», «МЮ», «Ман Сити» и «Челси», забив в них лишь 15 мячей.
«Я провёл в «Эвертоне» четыре года и действительно благодарен клубу за всё. Но у каждого клуба своё мышление. Когда мы играли против больших клубов, то далеко не всегда стремились победить. Для нападающего это тяжело. Теперь я выступаю за команду, которая хочет побеждать большие клубы. Мы хотим выигрывать во всех матчах, так что, думаю, ситуация изменится.
Многие нападающие упускают куда более явные шансы, чем я в игре с «Ливерпулем», и забивают два гола. А я постоянно слышу в свой адрес: «Ром не сделал то, Ром не сделал это». Такой у людей стереотип. Они всегда будут так говорить, но моя статистика в АПЛ довольно неплохая, а команда выступает очень хорошо", — приводит слова Лукаку FourFourTwo.