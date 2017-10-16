«Лион» поблагодарил Бензема за рекомендацию нападающего Мариано

Руководство и тренерский штаб «Лиона» очень довольны нападающим Мариано Диасом Мехией, перешедшим во французский клуб из мадридского «Реала» по окончании предыдущего сезона, сообщает Marca.
По итогам 9 туров национального первенства Мариано принял участие во всех матчах и стал автором семи голов. «Лиону» этого игрока порекомендовал форвард «сливочных» Карим Бензема.
«Мариано – гениальный футболист. Очень благодарен Бензема за то, что рекомендовал нам этого игрока. Он сказал, что Мариано – идеальный игрок для нас», — сказал в связи с этим президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.
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