Жерома Боатенга радует настрой Хайнкеса

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг отметил, что его очень радует настрой нового главного тренера команды Юппа Хайнкеса. Последний недавно сказал, что многим обязан клубу и хотел бы быть ему полезен. Хайнкес подчеркнул, что без «Баварии» его тренерская карьера сложилась бы иначе.
«Настрой Хайнкеса относительно того, чтобы что-то вернуть «Баварии» в ответ на то, что он получил от неё, очень полезен для команды. Не очень много тренеров обладает таким тонким чутьём и знает, как обращаться с игроками. Хайнкес хочет совершенствовать своих игроков», — цитирует Боатенга Kicker.
У руля немецкого гранда Хайнкес сменил уволенного Карло Анчелотти.
Боатенг думал об уходе из «Баварии» из-за Анчелотти