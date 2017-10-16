Манданда стал рекордсменом «Марселя» по количеству проведённых матчей

Вратарь «Марселя» Стив Манданда принял участие в матче девятого тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (3:3). Для 32-летнего голкипера этот матч стал 453-м в составе провансальцев, что является новым рекордом клуба.
Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику Роже Скотти, который с 1942 по 1958 год провёл за «Марсель» 452 матча.
Цвета «Марселя» Манданда защищал с 2007 по 2016 год, после чего провёл один сезон в «Кристал Пэлас» и вновь вернулся во французский клуб. В нынешнем сезоне Стив сыграл 8 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 15 мячей.
«Марсель» сыграл вничью со «Страсбургом», забив в концовке