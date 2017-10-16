Модрич: мы все были счастливы, когда узнали, что «Реал» возглавит Зидан

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, как команда восприняла новость о том, что её наставником будет Зинедин Зидан. Французский специалист по ходу сезона-2015/16 сменил у руля «сливочных» уволенного за слабые результаты Рафаэля Бенитеса.
«Это было нечто фантастическое. Мы все переживали сильные эмоции и были счастливы, когда узнали, что «Реал» возглавит Зидан. Ведь нашим тренером должен был стать один из легендарных игроков «Реала». Это нечто особенное, когда каждый день тренируешься под руководством Зидана, и мы наслаждаемся этим. Успехами, достигнутыми за этот период, мы обязаны ему. Зидан привнёс в команду спокойствие и стабильность, создав замечательный микроклимат. В великих клубах добиваться этого нелегко, но Зидан сумел преуспеть. В этом вопросе важную роль играет и его харизма. Иногда он присоединяется к нам на тренировках, и становится очевидно, что он сохранил игровые достоинства», — цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.
Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).