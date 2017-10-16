«Барселона» заинтересовалась игроками «Байера» Брандтом и Та

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к защитнику леверкузенского «Байера» Жонатану Та и полузащитнику немецкой команды Юлиану Брандту, сообщает Sky Germany.
Согласно информации источника спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес и глава селекционной службы сине-гранатовых Урбан Ортега присутствовали на матче 8-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Вольфсбургом» (2:2), чтобы посмотреть этих игроков в деле.
Действующий контракт Брандта с «Байером» в силе до лета 2019 года, а Та связан соглашением с клубом до июня 2020 года.
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