Наставник «Черноморца» Дулуб: теперь хочу пойти с ребятами в тюрьму

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:1) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Отметим, что накануне матча футболисты и тренеры «Черноморца» сыграли в боулинг.
«Довольно интересная игра. Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Определённых моментов я от своих игроков даже не ожидал, поскольку у нас были интенсивные тренировки, и я опасался, что им не хватит свежести. Забив два мяча, мы отдали территорию, начали обороняться компактно, но пропустили после фланговой атаки. Очень рад этой победе, это заслуга всего тренерского штаба – как нового, так и старого. И, конечно же, футболистов, без них не было бы этой победы.
Целью похода на боулинг было снять психологическое напряжение перед матчем. Теперь я хотел бы пойти с ребятами в тюрьму. Говорю это искренне, чтобы показать им, что есть не только футбол, но и другая жизнь. Тогда футболисты начинают ценить то, что у них есть. И сумма в контрактах уже не имеет никакого значения", — приводит слова Дулуба Footboom.