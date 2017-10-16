Киммих: смена главного тренера не свидетельствует в пользу игроков «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал недавнюю смену главного тренера команды. Руководство немецкого гранда отправило в отставку Карло Анчелотти, а сменил итальянского специалиста на этом посту Юпп Хайнкес.
«Смена главного тренера не свидетельствует в пользу игроков «Баварии». Ведь это означает, что нечто в команде не функционировало надлежащим образом», — приводит слова Киммиха интернет-портал Goal.
Относительно победы над «Фрайбургом» со счётом 5:0 в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии Киммих сказал: «Мы знали, что для нас больше не существует оправданий».
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