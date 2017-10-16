Роналдиньо: Райкард был моим лучшим тренером, а Месси – большой друг

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о том, кто был его лучшим тренером. Роналдиньо назвал голландского специалиста Франка Райкарда, под руководством которого он работал в каталонской команде.
«Райкард был лучшим тренером в моей карьере. Он всегда привносил в команду спокойствие», — цитирует Роналдиньо TV3.
Относительно форварда сине-гранатовых Лионеля Месси Роналдиньо сказал: «Когда Месси перешёл в главную команду клуба, то был маленьким другом, Теперь он мой большой друг и отличный человек. Мне выпала радость стать автором результативного паса, когда он забил свой первый гол за «Барселону». Мы все думали, что он будет одним из лучших в мире или же лучшим. Надеюсь, Месси продолжит оставаться самым сильным футболистом мира. Футбол – вопрос отдельных отрезков времени. В своё время лучшими были Пеле, Марадона и Ромарио».