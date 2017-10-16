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Ди Натале: Инсинье может стать моим преемником

16 октября 2017, понедельник. 08:38 Футбол

Бывший нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале считает, что форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может стать его преемником, передаёт Squawka.

Отвечая на вопрос, кто может стать главным бомбардиром итальянского футбола после Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти и самого Ди Натале, Антонио сказал: «Инсинье. Он очень хорош. Он играет как топ-футболист и начал много забивать. Однажды я сказал ему, что он должен забивать больше, и вот он начал это делать».

В нынешнем сезоне 26-летний Инсинье провёл восемь матчей в чемпионате Италии, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Инсинье: хотел бы играть с Месси и Суаресом, но теперь думаю только о «Наполи»
Источник: Squawka Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Антонио Ди Натале Лоренцо Инсинье
Новости. Футбол
16 октября 2017, понедельник
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