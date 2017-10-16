«Реал» заинтересовался Деле Алли

Тренерский штаб мадридского «Реала» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, сообщает Daily Mail.
Руководство английского клуба в свою очередь старается добиться продления контракта футболиста. Последний, как сообщает источник, хочет быть самым высокооплачиваемым игроком команды. В данный момент он получает около £ 50 тыс. в неделю и претендует на намного большую зарплату. Сейчас самым высокооплачиваемым футболистом «шпор» является нападающий Гарри Кейн, зарабатывающий £ 100 тыс. в неделю. Сам Деле Алли убеждён, что не один европейский клуб мог бы предложить ему около £ 200 тыс. в неделю.
Контракт Деле Алли с «Тоттенхэмом» в силе до лета 2022 года.
«Барселона» может купить Алли, если не договорится о трансфере Коутиньо