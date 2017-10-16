Бонавентура: не представляю, каково сейчас Монтелле

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура прокомментировал поражение от «Интера» (2:3) в матче 8-го тура чемпионата Италии.
«Во втором тайме мы заиграли активнее и почти поверили, что можем победить. Возможно, мы не смогли сохранить баланс, но мы показали хорошую игру, и это меня радует. Нам нужно устранить ошибки и играть более командно, чтобы рассчитывать на успех в таких матчах. Команда растёт от матча к матчу, нам нужно продолжать прогрессировать.
В этом сезоне мы играем по схеме 3-5-2, пока нам приходится непросто, но эти проблемы должен решать главный тренер. Нелегко адаптировать команду под новую схему. Даже не представляю, каково сейчас Монтелле", — приводит слова Бонавентуры Сalciomercato.
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