Мойес признался, что не хотел приобретать Феллайни в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес признался, что полузащитник Маруан Феллайни не был в списке его приоритетных покупок. Бельгийский футболист был приобретён манкунианцами в последние часы летней трансферной кампании 2013 года.
«Я не хотел, чтобы Маруан был моим первым новичком в „Манчестер Юнайтед“. Он был последним в шорт-листе из тех, кого мы хотели приобрести. Изначально мы рассчитывали купить Неманью Матича, мы нуждались в игроке такого плана, но, увы, тогда сделка сорвалась», — цитирует Мойеса BBC.
Моуринью не считает травму Феллайни проблемой для «Манчестер Юнайтед»