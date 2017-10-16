Фанаты «Ренна» призвали К. Гуркюффа уйти в отставку

Болельщики «Ренна» остались недовольны очередным поражением своей команды и призвали главного тренера Кристиана Гуркюффа уйти в отставку. Произошло это после матча 9-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (0:2).
Как пишет 20 minutes, некоторые болельщики попытались прорваться на поле стадиона «Стад дю Рудуру», чтобы высказать своё недовольство главному тренеру. Также фанаты развернули несколько баннеров, призывая 62-летнего специалиста уйти с занимаемой должности.
В девяти матчах текущего сезона «Ренн» одержал одну победу и занимает 15-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Фото с изображением баннеров можно посмотреть в «Твиттере».
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