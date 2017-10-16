К. Гуркюфф: буду работать с «Ренном», пока меня не уволят

Главный тренер «Ренна» Кристиан Гуркюфф не собирается уходить в отставку несмотря на призыв фанатов, которые остались недовольны очередным поражением команды. 14 октября «Ренн» на выезде уступил «Генгаму» (0:2).
«Не хочу говорить о личных проблемах. Я уже сказал однажды, и не буду повторять каждую неделю. Когда это закончится, то закончится. Это не проблема. До тех пор, пока меня не уволят, я буду работать с командой и не уйду в отставку. Постараюсь найти решение и создать команду, которая будет более конкурентоспособной», — цитирует Гуркюффа foot01.com.
В девяти матчах текущего сезона «Ренн» одержал одну победу и занимает 15-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Фанаты «Ренна» призвали К. Гуркюффа уйти в отставку