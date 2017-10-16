Мората в преддверии матча с «Ромой» приступил к тренировкам

Нападающий «Челси» Альваро Мората приступил к тренировкам в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом говорится на официальной странице «Челси» в «Твиттере».
Травму испанец получил в матче 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1) и был заменён уже на 35-й минуте. По этой причине 24-летний футболист не смог помочь своей команде в игре с «Кристал Пэлас» (1:2). Это поражение стало для лондонцев третьим в сезоне.
Матч «Челси» — «Рома» состоится 18 октября. Начало – 21:45 мск.
Фото с тренировки можно посмотреть на странице «Челси» в «Твиттере».
Мората и Канте не помогут «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»