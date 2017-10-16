«Карпаты» из-за поведения болельщиков проведут два матча без зрителей

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ наказал «Карпаты» двумя домашними матчами при пустых трибунах за поведение болельщиков во время кубковой встречи против «Прикарпатья» (1:2). Поединок прерывался из-за брошенных на поле фанатами гостей петард.
После поражения «Карпат» в Кубке Украины от «Прикарпатья» фанаты вышли на поле с файерами и устроили драку с полицией.
«Ситуация с дисквалификациями стадиона нездоровая, ведь мы играем не для себя, а для болельщиков. Мы виноваты, и они виноваты. Надеюсь, мы найдём пути выхода из ситуации. Нет никакого конфликта. То, что произошло, – наша общая беда», — сказал и.о. главного тренера «Карпат» Сергей Зайцев в эфире передачи «Великий футбол».
Защитник «Карпат» Федецкий после матча получил удар по лицу от болельщика