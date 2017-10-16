«Гуанчжоу Эвергранд» заинтересовался Тухелем

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает Kicker.
В настоящее время «Гуанчжоу Эвергранд» возглавляет бразильский специалист Луис Фелипе Сколари, который по окончании сезона покинет свой пост. В связи с этим руководство клуба уже инициировало поиски нового главного тренера, обратив внимание и на Тухеля.
Ранее имя Тухеля связывалось и с работой у руля мюнхенской «Баварии». Председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге не исключил, что со следующего сезона Тухель может возглавить «Баварию», у руля которой в данный момент работает Юпп Хайнкес.
Румменигге не исключает, что после сезона-2017/18 «Баварию» возглавит Тухель