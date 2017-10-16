Шакира: футболисты в некотором смысле наёмники, а такого, как Пике, сложно найти

Известная колумбийская певица и супруга защитника «Барселоны» Херарда Пике Шакира не поскупилась на похвалу в адрес мужа. Пике известен своей любовью к «Барселоне», острыми и язвительными высказываниями в адрес мадридского «Реала», а также тем, что всегда ратовал за независимость Каталонии от Испании.
«Херард всецело предан и лоялен «Барселоне». Он превратился в институцию этого клуба. Сложно найти другого такого футболиста, как Пике. Ведь футболисты в некотором смысле наёмники: они приходят и уходят, переходят из одной команды в другую», — приводит слова Шакиры Mundo Deportivo.
Лопетеги — о ситуации с Пике: когда видишь картину, не надо смотреть на пылинку