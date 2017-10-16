100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник Кулаков: многие думают, что в октябре на Урале "-20" и снег по колено

16 октября 2017, понедельник. 10:09 Футбол

Защитник «Урала» Денис Кулаков рассказал, что уже давно адаптировался в екатеринбургской команде, за которую выступает с 2015 года, а также оценил старт клуба в нынешнем сезоне в РФПЛ. «Урал» после 13 туров занимает в турнирной таблице шестое место.

«В „Урале“ ко всему привык! Всё нравится. Здесь компактный город. Пробки если есть, то они минимальные. К примеру, доехать из центра на тренировку можно за 20-30 минут. И погода нас радует в этом году. В октябре "+15" градусов! Многих интересуют климатические условия. У многих ассоциация, что на Урале в октябре снег по колено и "-20". Мы видим, что это не так. Рассказываю, что иногда здесь теплее, чем в Киеве.

Отрыв от нижней части таблицы небольшой. Но если мы по итогам сезона заняли бы своё нынешнее место, то это было бы положительным результатом. Наша задача – чем выше закончим сезон, тем лучше. Если мы не будем к этому стремиться, то зачем тогда играть? Мы будем делать всё возможное. Главное, чтобы наши болельщики приходили на стадион. Понятно, погода уже не летняя, будет холодно. Но на погоду мы повлиять не сможем", — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Защитник «Урала» Кулаков: готовы к плотному календарю, в Европе так все играют
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Урал Денис Кулаков - футбол
Новости. Футбол
16 октября 2017, понедельник
11:16 Бушманов: у «Спартака» есть шансы не только на ничью, но и выиграть у «Севильи»
11:04 Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА
11:01 Бартон: Англия регрессирует как футбольная нация — невероятно
10:57 Куртиян — об игре «Зенита»: когда нет аргентинцев, честно говоря, это катастрофа
10:56 «Наполи» хочет отдать Милика в аренду в «Кьево»
10:34 В Греции футболист получил жёлтую карточку за то, что вытер бутсу о рефери
10:32 В Сочи стартовал международный турнир «Навстречу чемпионату мира — 2018»
10:30 Модрич в третий раз стал отцом
10:26 Иностранцы с FAN ID могут без визы приехать в Россию за 10 дней до начала ЧМ
10:09 Защитник Кулаков: многие думают, что в октябре на Урале "-20" и снег по колено
10:08 Шакира: футболисты в некотором смысле наёмники, а такого, как Пике, сложно найти
10:06 Модрич: мне нужны были новые вызовы, а «Реал» был идеальным клубом для меня
10:06 «Гуанчжоу Эвергранд» заинтересовался Тухелем
09:49 «Карпаты» из-за поведения болельщиков проведут два матча без зрителей
09:46 Мората в преддверии матча с «Ромой» приступил к тренировкам
09:35 К. Гуркюфф: буду работать с «Ренном», пока меня не уволят
09:28 Фанаты «Ренна» призвали К. Гуркюффа уйти в отставку
09:28 Мойес признался, что не хотел приобретать Феллайни в «Манчестер Юнайтед»
09:16 Верратти, Силва, Курзава и Мотта могут пропустить матч «ПСЖ» с «Андерлехтом»
09:10 «Монако» призывает Европу закрывать трансферное окно перед началом сезона
09:00 Глушаков: Промес хотел показать себя именно на ЧМ в России, он очень расстроен
09:00 К. Комбаров: до рекорда Титова в «Спартаке» брату далеко, но пусть попробует
08:50 Бонавентура: не представляю, каково сейчас Монтелле
08:45 Горецка: вопрос о моём будущем немного нервирует игроков «Шальке-04»
08:39 «Реал» заинтересовался Деле Алли
08:38 Ди Натале: Инсинье может стать моим преемником
08:18 Роналдиньо: Райкард был моим лучшим тренером, а Месси – большой друг
08:00 Глушаков: «Зенит» взял нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги
07:52 Киммих: смена главного тренера не свидетельствует в пользу игроков «Баварии»
07:43 Нападающий «Енисея» Кутьин: нам нужно смотреть только вперёд, не оглядываться
07:42 Почеттино: если ты не играл на «Сантьяго Бернабеу», значит, ещё не крестился
07:40 Наставник «Черноморца» Дулуб: теперь хочу пойти с ребятами в тюрьму
07:28 «Барселона» заинтересовалась игроками «Байера» Брандтом и Та
07:27 Модрич: мы все были счастливы, когда узнали, что «Реал» возглавит Зидан
07:12 Манданда стал рекордсменом «Марселя» по количеству проведённых матчей
07:00 Жерома Боатенга радует настрой Хайнкеса
07:00 Глушаков: вокруг моего нового контракта со «Спартаком» развели «смехопанораму»
06:59 «Лион» поблагодарил Бензема за рекомендацию нападающего Мариано
06:55 Лукаку: постоянно слышу в свой адрес: «Ром не сделал то, Ром не сделал это»
06:39 «Реал» нацелился на Алабу
06:18 Моуринью: возможно, когда-нибудь скажу, почему не возглавил «Барселону»
05:30 Юран — о состоянии газона в Брянске: на таком г… играть сложно
04:25 Киоун: не уверен, что Озил сильно переживает из-за поражения от «Уотфорда»
03:30 Роналдиньо: покинул «Барселону» не из-за Гвардиолы, а ради нового вызова
03:21 Боатенг думал об уходе из «Баварии» из-за Анчелотти
Все новости RSS
Партнерский контент