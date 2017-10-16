Защитник Кулаков: многие думают, что в октябре на Урале "-20" и снег по колено

Защитник «Урала» Денис Кулаков рассказал, что уже давно адаптировался в екатеринбургской команде, за которую выступает с 2015 года, а также оценил старт клуба в нынешнем сезоне в РФПЛ. «Урал» после 13 туров занимает в турнирной таблице шестое место.
«В „Урале“ ко всему привык! Всё нравится. Здесь компактный город. Пробки если есть, то они минимальные. К примеру, доехать из центра на тренировку можно за 20-30 минут. И погода нас радует в этом году. В октябре "+15" градусов! Многих интересуют климатические условия. У многих ассоциация, что на Урале в октябре снег по колено и "-20". Мы видим, что это не так. Рассказываю, что иногда здесь теплее, чем в Киеве.
Отрыв от нижней части таблицы небольшой. Но если мы по итогам сезона заняли бы своё нынешнее место, то это было бы положительным результатом. Наша задача – чем выше закончим сезон, тем лучше. Если мы не будем к этому стремиться, то зачем тогда играть? Мы будем делать всё возможное. Главное, чтобы наши болельщики приходили на стадион. Понятно, погода уже не летняя, будет холодно. Но на погоду мы повлиять не сможем", — цитирует защитника пресс-служба клуба.