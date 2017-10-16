В Греции футболист получил жёлтую карточку за то, что вытер бутсу о рефери

В чемпионате Греции футболист получил жёлтую карточку за то, что вытер бутсу о рефери. Произошло это в матче 7-го тура между «Ксанти» и АЕК (1:1).
Арбитр встречи Яннис Пападопулос назначил штрафной удар в сторону ворот АЕК, обведя место, где должен находиться мяч, спреем, при этом попав на бутсу Брито. Нападающий что-то сказал рефери, после чего вытер бутсу о его гетру, а в ответ получил жёлтую карточку.
Примечательно, что после этого Брито искусно исполнил штрафной удар, выведя свою команду вперёд, но удержать победу «Ксанти» не смог. Арбитр этой встречи показал 10 жёлтых и 2 красные карточки.
Видео эпизода с жёлтой карточкой можно посмотреть в «Твиттере».
Видео гола также доступно в «Твиттере».