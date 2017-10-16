«Наполи» хочет отдать Милика в аренду в «Кьево»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может покинуть команду во время зимнего трансферного окна. Об этом в интервью Gazzetta dello Sport рассказал президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. 23-летний поляк восстанавливается после травмы и раньше Нового года на поле не выйдет. В связи с этим руководство хочет отдать Милика в аренду.
«Переход Милика в «Кьево» может стать хорошим решением для него. Мы постараемся убедить его. Аркадиуш мог бы там чаще играть и быстрее набрать форму», — сказал Де Лаурентис.
После матча 6-го тура чемпионата Италии с командой СПАЛ (3:2) у Милика был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Нападающий «Наполи» Милик успешно прооперирован