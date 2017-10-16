Куртиян — об игре «Зенита»: когда нет аргентинцев, честно говоря, это катастрофа

Бывший полузащитник «Зенита», экс-главный тренер сборной Молдавии Александр Куртиян поделился впечатлениями от игры петербургской команды в домашней встрече 13-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).
«По ходу матча было понимание, что придётся непросто. Футболисты очень медленно думали, очень медленно играли. Но поражение стало неожиданным, конечно. Когда нет аргентинцев, честно говоря, на сегодняшний день это катастрофа. «Банка» не длинная, поэтому, когда они не играют, не всё получается.
«Арсенал» на самом деле хорошая команда. Там работает грамотный специалист. Но я не думаю, что самой большой проблемой «Зенита» был «Арсенал». Самой большой проблемой было то, что питерские игроки сегодня были очень медленными. Когда мяч двигается быстрее, игра смотрится по-другому. Для того чтобы вскрывать оборону, необходимо менять направление атаки. К тому же Кокорин сегодня смотрелся не очень ярко.
Я думаю, что сейчас говорить о чемпионстве рановато. ЦСКА и «Спартак» только набирают темп. Считаю, что и «Краснодар» еще выправит своё положение. Не всё так однозначно было в поражении от ЦСКА — команда Шалимова смотрелась неплохо. Ещё много матчей впереди", — цитирует Куртияна «Спорт уик-энд».