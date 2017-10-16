Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА. По состоянию на 16 октября подопечные Станислава Черчесова занимают 65-е место, опустившись на строчку ниже, по сравнению с предыдущим рейтингом.
Первое место по-прежнему занимает Германия. Далее следуют Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция, Испания, Чили и Перу.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Германия – 1631
2 (2). Бразилия – 1619
3 (3). Португалия – 1446
4 (4). Аргентина – 1445
5. (5) Бельгия – 1333
6 (6). Польша – 1323
7 (8). Франция – 1226
8 (11). Испания – 1218
9 (9). Чили – 1173
10 (12). Перу — 1160