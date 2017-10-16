Бушманов: у «Спартака» есть шансы не только на ничью, но и выиграть у «Севильи»

Бывший защитник «Спартака» и старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов высказал мнение, что красно-белые могут рассчитывать на победу в домашней встрече 3-го тура Лиги чемпионов с «Севильей». Игра состоится 17 октября на стадионе «Открытие Арена».
«Думаю, что у красно-белых есть шансы не только добыть ничью, но и выиграть эту встречу. Конечно, соперник очень серьёзный, но и „Ливерпуль“ был таким же. Понятно, что у „Ливерпуля“ было игровое преимущество, но в итоге результат встречи с ним оказался положительным. Мне кажется, что „Спартак“ преодолевает тот кризис и спад, который был у команды в начале сезона. В последних матчах видно, что красно-белые выходят из того состояния и начинают быть похожими на себя образца прошлого сезона.
«Севилья» на протяжении нескольких лет стабильно играет в еврокубках и в своём чемпионате. Она выигрывала Лигу Европы. Это сильная команда, но и «Спартак» не случайно стал чемпионом. Сейчас он достаточно силён. Думаю, что пауза на игры сборной пошла «Спартаку» на пользу. Промес не уезжал в национальную команду из-за травмы, он подлечился, и это дало возможность «Спартаку» готовиться в более-менее полном составе. В матче с «Ахматом» москвичи уже выглядели достаточно неплохо. В том числе и отдохнувшие Глушаков и Промес", — цитирует Бушманова «Евро-футбол.ру».