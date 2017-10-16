На стадионе чемпионата мира — 2018 в Саранске взошла трава

На поле саранского стадиона, который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира 2018 года, взошла первая трава.
«На футбольном поле в Саранске взошла трава! Пока ещё слабая, еле заметная, но, как говорят специалисты, ровненькая", — говорится в официальном «твиттере» «Спорт-Инжиниринг».
В Саранске пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018 — 16 июня, 19 июня, 25 июня и 28 июня.
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Поле на стадионе ЧМ-2018 в Саранске засеют в октябре