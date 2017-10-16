«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику в матче с «Севильей»

Пресс-служба «Спартака» в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Севильей» обратилась к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий, отметив, что эта игра относится к повышенной категории риска.
«Матч относится к повышенной категории риска и пройдёт при усиленных мерах безопасности. С целью минимизации противоправных действий мы рекомендуем вам проносить на стадион ручную кладь, не превышающую размеров 20х20х25 см.
Во избежание трудностей с проходом на трибуны прибывайте на игру заблаговременно. Вход на стадион будет открыт за два часа до стартового свистка. Просим вас воздержаться от приезда на стадион без билета. Въезд на территорию будет осуществляться строго по пропускам. Сезонные пропуска на парковку не действуют.
Кроме того, убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», — говорится на сайте «Спартака».
Матч «Спартак» — «Севилья» состоится завтра, 17 октября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.