Шмельцер, пропустивший более месяца, полетел с «Боруссией» на матч с АПОЭЛ

Защитник и капитан дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер, пропустивший шесть недель из-за травмы, полетел с командой на Кипр, где 17 октября «шмели» сыграют с клубом АПОЭЛ в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Об этом говорится на официальном сайте «Боруссии».
Повреждение защитник получил в матче 3-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (0:0). Шмельцер был заменён на 31-й минуте после грубого фола со стороны полузащитника Йорика Раве, которого впоследствии дисквалифицировали на четыре игры.
Выйдет ли Шмельцер на поле в завтрашнем матче, тренерский штаб решит после сегодняшней тренировки.
«Боруссия» лишилась Шмельцера из-за травмы на шесть недель