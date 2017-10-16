Тони: могу поспорить, что до конца сезона Игуаин забьёт ещё 30 голов

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поддержал форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который в текущем сезоне забил всего 3 гола в 8 матчах Серии А. Тони уверен, что до конца сезона Игуаин забьёт 30 голов и готов поспорить.
«Поверьте мне, у Игуаина просто кризис. Я смотрю на него глазами бомбардира. Он должен сохранять спокойствие. Мы говорим об одном из лучших нападающих в мире. Когда вы играете в «Ювентусе» или «Баварии» и не забиваете в одном матче, кажется, что прошёл год.
Не важно, что Игуаин забил только четыре раза в этом сезоне во всех турнирах. Я готов поспорить, что до конца сезона он забьёт ещё 30 голов. Когда у меня бывал кризис, я смеялся и шутил с товарищами по команде. Я знал, что, работая хорошо, добьюсь своего», — цитирует Тони Football Italia со ссылкой на Tuttosport.