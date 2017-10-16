«Севилья» посетила Красную площадь в преддверии матча со «Спартаком»

Футболисты и тренерский штаб «Севильи» прогулялись по Красной площади в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом говорится на официальной странице испанского клуба в «Твиттере».
После двух туров на счету «Севильи» 4 очка и 1-е место в группе Е. «Спартак», набрав 2 очка, занимает 3-ю строчку. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Спартак» — «Севилья» состоится 17 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.
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