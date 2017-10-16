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Для болельщиков «Зенита» билеты на выездной матч с ЦСКА стоят 700 рублей

16 октября 2017, понедельник. 13:02 Футбол

«Зенит» объявил о начале старта продаж билетов для своих болельщиков на выездной матч 14-го тура РФПЛ с ЦСКА. Болельщикам сине-бело-голубых выделено 2947 мест на «ВЭБ Арене», а стоимость одного билета составляет 700 рублей.

«Зенит» обращает особое внимание на то, что продажа билетов в Москве производиться не будет, говорится на официальном сайте петербургского клуба.

Матч состоится 22 октября, начало встречи — в 16:30 мск. После 13 туров «Зенит» единолично лидирует в таблице РФПЛ, ЦСКА располагается на третьей позиции, отставая от петербуржцев на 4 балла.

«Краснодар» — ЦСКА — 0:1. Видеообзор матча
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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