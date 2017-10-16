Каррера: всё, что я сейчас умею, — благодаря Конте

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о значимости своего соотечественника наставника «Челси» Антонио Конте в собственном развитии как тренера. Каррера работал с Конте в «Ювентусе» и сборной Италии помощником, после чего летом 2016 года перебрался в стан красно-белых.
«Меня это действительно не расстраивало, когда меня называли бывшим помощником Антонио Конте или „вторым Конте“, поскольку я очень уважаю Антонио, но, скажем, я не второй Конте, я первый Каррера. Я провёл пять лет с Антонио плечом к плечу — три года в „Ювентусе“ и два — в сборной Италии, и я искренне горжусь этим временем. Должен признаться, что всё, что я сейчас умею, — благодаря ему. Как тренировать команду, как общаться с игроками, как мотивировать их. Он — настоящий вдохновитель во всём этом, не говоря уже о его тактической осведомлённости.
Антонио беседует с каждым из своих игроков перед каждым матчем, рассказывая им всё об их соперниках: как они двигаются, как они обороняются, как они атакуют, каковы их отличительные черты. Таким образом, любой из его игроков, выходящих на поле, знает всё, не только о своей команде и о том, что он должен делать в игре, что он ожидает от каждого из них — от начала до замены. То, что я узнал от Конте за это время, гораздо более ценно для того, что я испытал, работая самостоятельно», — цитирует Карреру ESPN FC.