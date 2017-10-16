Вратарь «Фортуны»: в матче с «Арминией» один из ударов отразил пенисом

Вратарь «Фортуны» Рафаэль Вольф после матча 10-го тура второй Бундеслиги с «Арминией» признался, что один из ударов соперника отбил пенисом. Встреча, проходившая в Билефельде, завершилась победой «Фортуны» (2:0).
«Всегда говорят, что отбил яйцами, но я отбил мяч пенисом. Такого я ещё не испытывал. Сначала боль была адской, но лёд и немного покоя привели всё в норму», — цитирует Вольфа Bild.
В текущем сезоне второй Бундеслиги Рафаэль Вольф в 7 матчах пропустил 8 голов. «Фортуна», набрав 25 очков, лидирует в чемпионате.
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