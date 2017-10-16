Карпин: в матче со «Спартаком» «Севилья» — фаворит, но ей будет непросто

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает «Севилью» фаворитом в предстоящем матче 3-го тура Лиги чемпионов с красно-белыми. Встреча состоится 17 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Карпин также вспомнил о периоде, когда красно-белых возглавлял испанский специалист Унаи Эмери.
«У меня был хороший этап в „Спартаке“, потому что нам удалось сыграть в Лиге чемпионов три раза за шесть лет, когда я был генеральным директором. Уни Эмери не всё получилось в России, но в „Севилье“ он оказался хорошим тренером. Я не был удивлён, что я выиграл три раза Лигу Европы.
У «Спартака» были проблемы с травмами, и они не очень хорошо стартовали в чемпионате, но он чемпион России и не проиграл «Ливерпулю». Понятно, что «Севилья» — фаворит, но ей в этой игре будет непросто", — цитирует AS Карпина.