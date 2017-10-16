Ю. Газзаев огласил состав сборной ФНЛ на матч со сборной итальянской Серии В

Главный тренер сборной ФНЛ Юрий Газзаев назвал состав команды на предстоящий матч со сборной итальянской Серии В. В список вошли 18 футболистов, представляющие девять клубов Футбольной национальной лиги. По договорённости с итальянской стороной в предстоящем матче могут принять участие футболисты не старше 1996 года рождения.
Вратари – Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Тюмень»);
защитники – Артём Сокол («Спартак-2»), Павел Маслов («Тюмень»), Павел Шакуро («Тюмень»), Константин Плиев («Волгарь»), Александр Лихачёв («Спартак-2»), Томас Рукас («Зенит-2»);
полузащитники – Владислав Пантелеев («Спартак-2»), Данил Полубояринов («Спартак-2»), Владлен Бабаев («Волгарь»), Виталий Горулев («Зенит-2»), Данил Фомин («Олимпиец»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Андрей Мостовой («Химки»), Сергей Серченков («Оренбург»);
нападающие – Артём Юсупов («Тюмень»), Александр Соболев («Томь»).
Сразу пятеро футболистов из представленного Юрием Газзаевым списка в этом году выступали за молодёжную сборную России — Игорь Обухов, Александр Лихачёв, Павел Шакуро, Дмитрий Скопинцев и Данил Фомин.
Шестой по счёту международный товарищеский матч сборных ФНЛ и итальянской Серии В пройдёт 28 ноября в Порденоне (Италия). Начало — в 14:30 мск.