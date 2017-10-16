Промес опубликовал видеоролик о своей жизни в России

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес опубликовал в социальной сети «Инстаграм» видеоролик, который посвящён его жизни в России.
Голландский футболист выступает за московскую команду с 2014 года, когда перешёл из «Твенте». В составе красно-белых в прошлом сезоне стал чемпионом России, также является обладателем Суперкубка России.
В текущем сезоне Промес является лучшим бомбардиром «Спартака» в РФПЛ, забив шесть мячей в 11 матчах.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Квинси Промеса.