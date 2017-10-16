Защитник «Шерифа» Бордиян: Фернандеш? И не таких мастеров обыгрывали

Защитник «Шерифа» Виталий Бордиян поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом», который состоится 19 октября в Тирасполе, а также рассказал, готов ли к противостоянию с такими игроками, как Антонио Эдер и Мануэл Фернандеш.
«Конечно, победы придают команде только уверенность и положительные эмоции. Что касается поражения «Локомотива» в чемпионате, то в Уфе всегда непросто играть, плюс искусственное поле. Любая команда после проигрыша хочет себя реабилитировать и показать свои лучшие качества. К нам едет очень хорошая команда, с опытным тренером. Будет хорошая игра. Постараемся порадовать наших болельщиков.
Кого могу выделить – Эдера или Фернандеша? В такой команде много хороших футболистов, и Фернандеш там ключевой игрок. Но мы и не таких мастеров обыгрывали. Главное — быть командой на поле», — рассказал экс-защитник нижегородской «Волги» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.