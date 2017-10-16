Президент «Ростова»: Кучук уволен не будет, кредит доверия на три года точно

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук не будет уволен, несмотря на четыре поражения подряд в российской Премьер-Лиге и серию из семи матчей без побед. Об этом рассказал президент ростовчан Арташес Арутюнянц. Последний раз «Ростов» побеждал 12 августа, в гостевом матче 6-го тура с «Уфой» (4:1).
«Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно», — цитирует Арутюнянца DonNews.
Леонид Кучук возглавил «Ростов» в июне 2017 года. После 13 туров ростовчане занимают в РФПЛ 11-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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