Зидан: Кейн — всесторонне развитый игрок

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» похвалил нападающего лондонского клуба Гарри Кейна.
«Он очень важный игрок, является ключевым футболистом „Тоттенхэма“, очень хорош во всём. Кейн — всесторонне развитый игрок. Мы знаем, что он хорош, а „Тоттенхэм“ — очень хорошая команда, и мы собираемся как следует подготовиться к этой игре», — цитирует Зидана Mirror.
В начале октября сообщалось, что «Реал» готов потратить € 200 млн на покупку Кейна.
Матч «Реал» — «Тоттенхэм» состоится 17 октября в Мадриде.
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