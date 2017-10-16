Тренер «Шахтёра» Фонсека признался, что мечтает работать в Англии

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека признался, что в будущем он хотел бы попробовать свои силы в Англии. Португальский специалист работает с донецким клубом с 2016 года, перейдя из «Браги».
«Все тренеры хотят поехать в Англию, и я один из них. У меня есть мечта, и я верю, что это может произойти. У меня большая страсть к английскому футболу. Я надеюсь, что когда-нибудь испытаю всё это на себе. Это самая большая лига в мире. В Англии лучшие тренеры и лучшие игроки», — цитирует Фонсеку The Telegraph.
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