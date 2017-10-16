«Амкар» — «Тосно»: стали известны стартовые составы

Стали известны составы «Амкара» и «Тосно» на заключительный матч 13-го тура РФПЛ, который 16 октября пройдёт в Перми.
«Амкар»: Артур Нигматуллин, Александар Милькович, Брайан Идову, Михаил Сиваков, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Януш Гол, Саид Эззатоллахи, Павел Комолов, Сергей Баланович, Станислав Прокофьев.
Запасные: Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт, Николай Зайцев, Фегор Огуде, Алихан Шаваев, Михаил Гащенков, Михаил Костюков, Иван Мельников, Дарко Бодул, Александр Салугин.
«Тосно»: Давид Юрченко, Виталий Шахов, Евгений Чернов, Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Александр Карницкий, Резиуан Мирзов, Марко Полетанович, Нуну Роша, Антон Заболотный, Евгений Марков.
Запасные: Михаил Опарин, Аслан Дудиев, Сергей Сухарев, Руслан Абазов, Денис Кутин, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Александр Трошечкин, Андерсон Карвальо, Никола Труич, Ян Казаев, Георгий Мелкадзе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — «Тосно». Начало – в 17:30 мск.