Матч «Бока Хуниорс» был задержан из-за огромного количества конфетти на поле

Матч 6-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Патронато» на своём поле принимал «Бока Хуниорс», был отложен на 15 минут из-за того, что болельщики на поле высыпали огромное количества конфетти. В итоге сотрудникам стадиона понадобилось время, чтобы убрать все посторонние предметы с поля.
Встреча завершилась победой «Бока Хуниорс» со счётом 2:0. Для «Боки» эта победа стала шестой подряд в национальном чемпионате.
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