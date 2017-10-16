«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Джонсом о продлении контракта

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может продлить контракт со своим нынешним клубом. Действующий договор 25-летнего англичанина истекает летом 2019 года, и руководство «МЮ» хочет его пролонгировать.
Как сообщает ESPN FC со ссылкой на источник, близкий к игроку, стороны уже начали переговоры. В действующем контракте футболиста есть пункт, позволяющий автоматически продлить договор, но «Манчестер Юнайтед» хочет вознаградить Джонса новым долгосрочным соглашением.
Переговоры находятся на начальном этапе, но стороны уверены в их успешном завершении.
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