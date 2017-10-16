Конте: у «Челси» есть несколько проблем в связи с игрой на четыре фронта

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ от «Кристал Пэлас» (1:2).
«Мы должны найти в себе силы, чтобы преодолеть этот момент. Я очень хорошо знаю команду и футболистов. В моём распоряжении собраны игроки, обладающие большим желанием работать и сражаться. Мы должны быть недовольны после поражения, особенно если это второе поражение кряду. Это неприятный момент по многим причинам. Мы выступаем без важных игроков, и в каждом матче у нас кто-то получает новую травму. Но я доверяю своим игрокам и стараюсь каждому предоставить возможность воспользоваться своим шансом.
Каждый сезон отличается от предыдущего. В прошлом сезоне мы не участвовали в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. В этом сезоне мы участвуем в четырёх турнирах. У нас есть несколько проблем в этом отношении, поскольку у тебя возникают трудности, когда трое или четверо твоих игроков травмированы.
В этом сезоне мы должны постараться построить нечто важное на будущее, предоставить возможности новым игрокам для получения опыта игры в этой лиге и молодым игрокам, чтобы они могли продемонстрировать, что заслуживают оставаться и играть в «Челси». Мы должны проявить терпение в этом сезоне. Это будет нелегко», — цитирует Конте сайт клуба.