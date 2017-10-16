Зидан: матч «Реал» — «Тоттенхэм» понравится всем, кто любит футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» поделился ожиданиями от игры.
«Впереди много матчей. У нас в строй вернулись несколько игроков, один-два еще не в деле, но и они скоро будут с нами, и тогда мы вернемся к нормальным условиям. В этом сезоне у нас будут сложные моменты, но мы побеждаем, прогрессируем, и это хороший знак для нас. Я очень рад, что Криштиану забивает в чемпионате Испании. Это настоящий профи, он всегда стремится играть еще лучше. Я отношусь к нему с большим уважением. Это настоящий пример для подражания. Он уже много забил в Лиге чемпионов, и мы хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно и забивал дальше.
Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Сейчас нам предстоит пройти два сложных теста — два матча с «Тоттенхэмом». Это будут своеобразные финалы, так как у команд равное количество очков. Думаю, завтрашний матч понравится всем, кто любит футбол. Надеюсь, мы выиграем.
Уго Льорисе делает все для того, чтобы «Тоттенхэм» побеждал. В этом клубе он добился значительного прогресса, и играет важную роль в команде. Но «шпоры» сильны командой. Она очень сильна, сильно прибавила за последний год. Чувствуется работа, проделанная тренером", — цитирует тренера сайт УЕФА.
Матч «Реал» — «Тоттенхэм» состоится 17 октября в Мадриде.