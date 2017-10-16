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Тотти: Роналду, Месси и Неймар – инопланетяне, но Криштиану опережает остальных

16 октября 2017, понедельник. 17:32 Футбол

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти назвал своих фаворитов наград ФИФА по итогам 2017 года.

На звание лучшего футболиста года претендуют Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»), на награду лучшему тренеру номинированы Антонио Конте («Челси»), Зинедин Зидан («Реал») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»), а за звание лучшего голкипера поборются Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал») и Мануэль Нойер («Бавария»).

«Во-первых, что касается Роналду, Месси и Неймара, то мы говорим о трёх футбольных инопланетянах. Должен сказать, что мы со всеми уважали друг друга на поле и за его пределами, но в конечном итоге Криштиану опережает остальных. Роналду провёл удивительный сезон и забил ведущим командам.

Касательно тренеров, то наша, итальянская, школа по-прежнему на топ-уровне. Но несмотря на отличную работу Конте и Аллегри, на мой взгляд, фаворит – Зидан. По тем же причинам, что и Роналду: в прошлом сезоне он выиграл всё.

У Буффона очень хорошие шансы выиграть приз лучшему голкиперу. Он был лучшим индивидуально, и его команда вышла в финал Лиги чемпионов, как и команда Кейлора Наваса. Спор будет между ними», — цитирует Тотти сайт ФИФА.

Тотти составил идеального игрока из Роналду, Месси, Марадоны, Зидана и себя
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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